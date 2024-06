Jackeline Salazar: Hoy se evalúa prisión preventiva contra 3 detenidos por su secuestro

Este domingo, se viene desarrollando la audiencia de solicitud de prisión preventiva contra tres de los detenidos durante el rescate de la empresaria Jackeline Salazar.

Los sujetos han sido identificados como Luis Andrés Chaupis Morales, alias 'Cheto'; Alfredo Tino Cano Aliaga, alias ´Cejón´ y Bryan Tonney Yomona Quesada, alias 'Narizón'.

La audiencia se está realizando de manera reservada por los delicados sucesos que ocurrieron durante los 11 de cautiverio de la empresaria de 32 años.

18 MESES DE PRISIÓN PREVENTIVA

El Ministerio Público solicita 18 de prisión preventiva contra estos tres hombres, quienes cuentan con un largo historial criminal.

Es importante tomar en cuenta que hay seis personas detenidas por dicho caso y 15 involucradas, entre las cuales se encuentran el tío y primo político de la agraviada.

JACKELINE SALAZAR ROMPE EL SILENCIO

Durante el fin de semana, la mujer de negocios rompió su silencio y se pronunció sobre este lamentable hecho, destacando que todavía no se encuentra lista para hablar sobre el calvario que vivió a manos de sus secuestradores.

“No tengo palabras para agradecer sus oraciones, apoyo y ayuda. Disculpen si no respondo los mensajes que esto es muy duro para mí y mi familia. Escribo este mensaje porque no quería dejar de agradecer a cada uno por tanto apoyo”,indicó.

“Definitivamente, soy tan bendecida por tener a tanta gente que estuvo pendiente y con sus oraciones. Dios me dio tanto ese milagro que día a día se lo pedía. Discúlpeme si no respondo todavía los mensajes, es que aún no tengo las fuerzas para hacerlo. Muchas gracias, los quiero”, añadió.