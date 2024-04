Así reaccionó un padre de familia tras romper la luna de la zona de los leones en Parque de las Leyendas

Recientemente, un ‘tiktoker’ fue captado violando las normas de seguridad del Parque de las Leyendas, ubicado en el distrito de San Miguel. El hombre ingresó a una zona no autorizada del espacio los camellos, perturbando la tranquilidad de estos animales; no obstante, este no ha sido el único suceso que ha alertado al personal del zoológico.

Las cámaras de seguridad del parque captaron cuando un padre de familia tomó una piedra y la tiró contra del vidrio de seguridad de la zona de los leones, causando que una de las lunas quede destruida.

Consciente de su mal accionar, tomó de la mano a su pequeña y se retiró rápidamente del lugar; hasta el momento no se ha logrado identificar al responsable. Un represente del zoológico precisa que esta luna se encuentra valorizada en 3 mil soles.

“ESTO NO ES UN CIRCO”

El trabajador del Parque de las Leyendas señala que algunos malos visitantes les lanzan piedras a los animales para motivarlos a moverse, causando daños y desorden en este recinto de recreación.

“¡Esto no es un circo!, es una exhibición de animales, donde nosotros tratamos de que el animal tenga el confort, que se desarrolle naturalmente, aquí el animal no está para que ‘levante la patita’, estos animales son rescatados del tráfico ilegal, así que les damos el mayor confort aquí”, precisó.