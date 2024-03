'Chinita de la salsa' tras asesinato de su pareja: “no puedo creer que el amor de mi vida ha fallecido”

La cantante peruana Vanessa Soto, popularmente conocida como la ‘Chinita de la salsa’, reveló que salió del hospital, con las balas aún incrustadas, para darle el último adiós a su pareja César Vásquez, quien fue asesinado de varios disparos en Independencia.

“No hay palabras, me siento muy triste, aún no puedo aceptar que se haya ido", señaló la artista.

Soto indicó que este suceso los tomó por sorpresa y descartó haber estado recibiendo amenazas o haber sido víctima de cobro de cupos, como se habría estado especulando.

“Aún no puedo creer que el amor de mi vida haya fallecido”, dijo notablemente afectada.

SALIÓ HOSPITAL PARA DARLE EL ÚLTIMO ADIÓS

La salsera detalló que recibió el impacto de al menos 6 balas y les agradeció a sus fanáticos por los mensajes de aliento que le han hecho llegar.

“Los que tienes que pagar, tienen que pagar (…) aún estoy mal, bueno me salí del hospital porque tenía que venir a verlo, tenía que despedirme de él, todavía no me operan, estoy todavía con las balas y nada, ya mañana en la tarde voy a ir al hospital después de enterrarlo", dio a conocer.