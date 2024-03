Aeropuerto Jorge Chávez: intervienen a mujer que ocultó 20 celulares en su cuerpo y maleta

Diariamente, llegan cientos de personas al aeropuerto Jorge Chávez, en el Callao, para salir o ingresar al territorio nacional. Recientemente, una mujer fue intervenida por portar más de una decena de celulares pegados al cuerpo, que no fueron declarados.

Clara Paz, supervisora de la Sunat, señala que durante la revisión del equipaje de la intervenida encontraron 8 celulares, que no habían sido declarados, luego se descubrió que en su cuerpo tenía oculto más 12 de dispositivos móviles.

“Producto de la revisión de su equipaje, que fue escaneado por los equipos de rayos X, se pudo encontrar una cantidad de 8 teléfonos, ya desde ahí había cometido una infracción al no declararlos; pero, además de la revisión de su equipaje, tras la entrevista y la actitud que se le pudo notar a la pasajera, se le derivó a un control y ahí se logró encontrar los otros doce teléfonos que ella portaba. Los teléfonos estaban ocultos entre sus prendas”, detalló la funcionaria.

Todavía están investigando la procedencia de estos teléfonos, que en total se encuentran valorizados en más de 50 mil soles; no obstante, estos dispositivos no estaban en su respectiva caja y no contaban con accesorios.

¿CUÁNTOS CELULARES PUEDO LLEVAR?

Paz señala que el Reglamento de equipaje establece que las personas que ingresen al país tienen permitido el ingreso de hasta dos celulares, sean nuevos o usados, sin la necesidad de declararlos a las autoridades.

“Lo que exista de manera adicional es sobre lo recae la obligación de declarar”, explicó la trabajadora de la Sunat.