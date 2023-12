Liberan a escolar secuestrada en Comas: ¿familiares negociaron con criminales?

Sana y salva. Después de días de angustia, Valeria Vásquez, una escolar de 12 años, regresó a su hogar en Comas, luego de haber sido secuestrada el pasado 11 de diciembre en la puerta de su vivienda. El general PNP Luis Flores dio detalles de la liberación de la menor.

La autoridad PNP señaló que ya sabían que iban a liberar a Valeria esa noche y que, por ello, habían dispuesto el patrullaje de diversas unidades para poner en buen recaudo a la agraviada.

“Sabíamos que los delincuentes tenían una presión fuerte” , indicó.

Sobre la posible negociación entre los familiares y los secuestradores, prefirió no revelar detalles alegando que es una información que los padres prefieren mantener esta información en reserva.

“Esa información los familiares la están manejando en reserva y nosotros la respetamos. Acá lo que tratamos aplicamos nosotros son protocolos en el tema de investigación de secuestro. Tenemos que privar y cautelar la vida de la víctima y ahora en esta oportunidad con mucha más razón porque es una menor de edad. Tesis de algunas cosas que haya podido trabajar la familia, no podemos tener información sobre eso, todavía, pero eso se va a establecer en el proceso investigatorio", señaló.

Sobre los implicados en dicho secuestro, Flores no descarta que alias ‘El Monstruo’ podría estar implicado; no obstante, precisó que, pese a que este caso guarda similitud con el caso de ‘Lucero’, no se puede afirmar que sean delitos correlacionados.

WANDA DEL VALLE

El jefe de la Dirincri se pronunció sobre Wanda del Valle, como bien se sabe, el juez Alfonso del Carpio, declaró improcedente la extradición desde Colombia de quien era la pareja del abatido ‘Maldito Cris’.

“Hay caso que el resultado de lo que se realiza nos causa indignación, pero eso no nos debilita, todo lo contrario, a nosotros, la policía, nos fortalece. Esto pasó la semana pasada. La PNP cada día está más fortalecida. El alto mando de la PNP se encuentra realizando coordinaciones con los similares del Poder Judicial y el Ministerio Público, tenemos que trabajar de manera coordinada y articulada”, indicó, señalando que “hay casos aislados”.