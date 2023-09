Mujer denuncia intento de feminicidio frente a su menor hijo en SJL

Intentaron asesinarla sin piedad frente a su hijo y ahora su vida se ha convertido en un verdadero infierno. Una madre de familia identificada como Irma Bances es una nueva víctima de la violencia de género ya que su ex pareja la acuchilló brutalmente en diferentes partes del cuerpo y el rostro, provocando graves heridas que por poco le causan la muerte.

“Estando presente mi menor hijo de 2 años él vino y me apuñaló el cuchillo en el rostro, después me lo sacó el cuchillo y me lo volvió a apuñalar en los brazos, todos mis brazos están cortados al igual que mis hombros y mi pecho, por poco el corte del rostro queda cerca a la yugular al igual que el pecho del corazón” señaló la madre de familia atacada en su vivienda en San Juan de Lurigancho.

El sujeto identificado como Emiliano Yahir Collazos Leonardo, de 24 años de edad, no aceptó que su víctima decidiera terminar la relación que ambos tenían y como represalia utilizó un cuchillo de cocina para agredirla de forma salvaje.

El estado de salud de la víctima es delicado dada la profundidad de los cortes que sufrió, lo que le impide realizar cualquier tipo de trabajo y como consecuencia no puede solventar los gastos que implica tener dos pequeños hijos.

Por otro lado, la víctima comentó que la familia del agresor intentó convencerla para que no presente ninguna denuncia.

Cabe indicar que Collazos Leonardo se encuentra como no habido, mientras que la víctima no ha regresado a su vivienda por el temor de sufrir represalias por parte de su expareja.