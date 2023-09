Consorcio San Miguel: casi 200 trabajadores denuncian haber sido despedidos de forma arbitraria

Casi 200 trabajadores denuncian haber sido despedidos de manera “arbitraria” del consorcio San Miguel. La empresa señala que esta decisión fue tomada tras recibir dos penalidades por parte de Sedapal.

Los extrabajadores mencionan que además de ser despedidos “de un momento a otro”, también padecen de numerosos problemas al no tener acceso directo a agua potable.

“No tenemos agua, no tenemos desagüe, no me parece que esta obra se pueda paralizar”, denunció una vecina.

Esta empresa se encuentra encargada de llevar el servicio de agua potable y desagüe a los pobladores de Villa María del Triunfo.

“Hace dos semanas, toda una cuadrilla entera ha sido despedida (…) nos han sacado arbitrariamente”, señaló una de las trabajadoras que ganaba 2400 soles.

PENALIDADES POR PARTE DE SEDAPAL

El gerente de obras del consorcio San Miguel, Nicolás Ortega menciona que esta decisión fue tomada tras recibir dos penalidades por parte de Sedapal “por la suma de más de 115 millones”. El representante señala que de la valorización de mayo les han descontado 5 millones mensuales, lo cual habría afectado el flujo de caja; sin embargo, precisan que una de las penalidades ya ha sido resuelta a su favor.

El representante aseguró que tienen en mente volver a contratar a los trabajadores que fueron despedidos.

“El compromiso de la empresa es que el personal que ha sido, más que despedido, suspendido de sus labores; se reintegren apenas se solucione el problema de las devoluciones y que Sedapal nos haga la devolución del dinero”, precisó.

El secretario general de construcción civil, Augusto Ramos Olmo, expuso que hasta el momento han realizado cuatro marchas para que esta obra no se paralice y hace presente que han realizado un acta para que los trabajadores despedidos vuelvan a sus labores.