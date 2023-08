Menor murió ahogado en la playa La Pampilla tras ingresar al mar junto a un amigo

Un día tranquilo de paseo terminó en tragedia en el distrito de Miraflores. Un adolescente de 17 años murió ahogado en la playa La Pampilla tras ingresar al mar junto a un amigo.

Al parecer la inexperiencia del joven provocó la tragedia ya que la peligrosa corriente del mar lo habría llevado hasta una zona más profunda.

La corriente terminó llevando el cuerpo hasta la orilla donde los paramédicos no pudieron salvarle la vida. Los deportistas de la zona denunciaron que en esta playa no hay salvavidas hace más de tres años y que no es primera vez que suceden incidentes como este.

Los tablistas indicaron que esta zona de la playa puede parecer tranquila pero que en realidad puede ser muy peligrosa.

En un breve recorrido por otras playas del distrito un equipo de Panamericana TV constató que tampoco hay salvavidas como en la playa Waikiki donde hay gran cantidad de bañistas.

Cabe señalar que a raíz de las altas temperaturas registradas en este inusual invierno las familias continúan visitando las playas de la capital en gran cantidad como en verano y los balnearios lucen abarrotados, situación que no parece haber sido prevista por las autoridades pues no hay presencia de salvavidas.