SJL: Extorsionan a madre de familia por préstamo que pidió su vecino y la puso como contacto

Amenazada por mafia de extranjeros. En el distrito de San Juan de Lurigancho, una madre de familia denuncia que es amenazada constantemente por integrantes de una mafia dedicada a la extorsión bajo la modalidad del “Gota a gota”.

Una verdadera pesadilla es la que viene atravesando una madre de familia quien jamás imaginó que su vecino la terminaría involucrando con los temidos Gota a gota.

Este es el drama que viene atravesando desde el martes y prefiere no revelar su identidad y es que asegura un grupo de extorsionadores la contactó por teléfono para amenazarla si su vecino no pagaba su deuda.

“Me empezaron a llamar diciendo le estamos llamando de un banco y me preguntan por tal no puedo decir su nombre tampoco me dices lo conoce y le digo si vivo por acá me dice si usted lo conoce ya y dile que se acerque a pagar porque somos del banco colombianos” señala la afectada mujer. Es al negarse a contactar a su vecino que los criminales extranjeros revelaron sus verdaderas intenciones.

Desesperada logró contratarse con la prima de su vecino quien le aseguró que sí solicitó el préstamo pero que estos criminales habrían hackeado su teléfono.

Ante estas amenazas afirmas que tuvo que cambiar su número de celular para evitar que estos extorsionadores la sigan contactando. Asegura también que en la comisaría 10 de octubre no quisieron aceptar su denuncia.

Cabe señalar que ahora solo espera que estos criminales no concreten sus amenazas y las autoridades le brinden garantías para ella y su familia.