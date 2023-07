Padre de familia pide ayuda para recuperar su auto robado en Jesús María

El crimen en el país sigue a la orden del día y continúa afectando a las familias trabajadoras. Esta vez, el agraviado fue Jean Pierre Sotelo Calle, un joven padre de familia, que fue víctima del robo de su vehículo que acababa de pagar, tras varios meses de arduo trabajo.

“En la mañana al dejar al dejar a mis hijos en el colegio regrese y deje mi carro afuera en la puerta de mi casa y cuando salí, un par de horas después me di cuenta de que el vehículo no estaba y solicite el apoyo del vecino de sus cámaras y me di con la sorpresa de que se le había llevado una persona que por las cámaras podemos identificar su rostro y bueno hice la denuncia correspondiente y estoy esperando el apoyo de las autoridades para dar con el paradero de mi vehículo” narró el afectado padre de familia.

Una cámara logró captar a un sujeto de aproximadamente 35 años, de contextura gruesa, que rodeó en varias ocasiones el vehículo para luego forzar la puerta delantera y llevarse la unidad en cuestión de minutos.

El agraviado indicó que el robo va a perjudicar gravemente la economía de su familia por lo que pidió el apoyo de la Policía Nacional dar con el paradero del delincuente registrado por las cámaras y recuperar su herramienta de trabajo.