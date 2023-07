Accidente en Pasamayito: “Responsabilizamos a la Municipalidad de Lima por los muertos “

El presidente ejecutivo de la Asociación de Víctimas de Accidentes de Tránsito, Carlos Villegas responsabiliza a la Municipalidad de Lima por los muertos heridos que han generado un accidente perpetrado en la “Curva del diablo” en el paradero Los Azules, en la Vía Pasamayito, en el distrito de Comas.

“Responsabilizamos a la Municipalidad de Lima por los muertos que hay en esta infraestructura”, fue una de sus declaraciones en exclusiva para Panamericana Televisión.

Villegas expone que este trágico accidente no le causa ninguna sorpresa, dado a que esta obra no contaba con la revisión técnica del Colegio de Ingenieros, denuncia que no cuenta con señalización, muros de contención y parámetros requeridos para evitar este tipo de accidentes.

“La alternativa de solución es que cuando la Municipalidad de Lima o el Ministerio de Transportes haga una vía, tienen que hacerlo con una buena infraestructura, avalada por el Colegio de Ingenieros”, señala el presidente.

VÍA PASAMAYITO

Esta vía fue inaugurada el pasado 11 de noviembre con el fin de unir Lima norte y Lima este en solo 30 minutos, tiene 13 kilómetros de recorrido: 9 kilómetros correspondientes a la avenida Fernando Belaunde Terry, ex Pasamayito (San Juan de Lurigancho) y 4 kilómetros a la avenida Revolución (Comas).

Sin embargo, los vecinos de la zona han denunciado que en esta nueva vía se han generado diversos accidentes que han traído un notable saldo de heridos e incluso muertes.

“Estos accidentes están desde el primer día que inauguraron", "Este es el quinto accidente que ha sucedido, el segundo con muerte”, expuso un testigo del último choque.