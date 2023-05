Hombre fue asesinado a balazos dentro de un hostal en Breña

Un hombre fue asesinado a balazos en la recepción de un hotel en el distrito de Breña. Según información preliminar, todo ocurrió minutos después de que la víctima llegara acompañado de otro hombre y dos mujeres.

Se trata este hotel ubicado en la cuadra 9 del jirón Huaraz en el distrito de Breña. Hasta el lugar llegaron la Policía Nacional, y los peritos de homicidios para realizar las diligencias de Ley.

El establecimiento cuenta con un circuito de cámaras de seguridad que serían pieza clave para determinar lo que ocurrió adentro y aclarar el móvil del crimen.

“Me he hospedado recién ayer (…) En la madrugada si escuché balazos, pero no le podría decir de dónde (…) A las dos de la mañana, yo estoy en el último piso, por eso no podría decirle dónde con exactitud” señaló un huésped del hostal.

Cabe señalar que hasta el cierre de este informe no se logró identificar a la víctima y su cuerpo fue trasladado hasta la Morgue Central de Lima, para continuar con las diligencias de ley.