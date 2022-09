¡De nunca acabar!: Se incrementan robos en calles de San Martín de Porres

Era de madrugada en el distrito de San Martín de Porres y un sujeto fue registrado cuando con total desfachatez se robaba una cámara de seguridad.

Trepó la pared de la vivienda del candidato a la alcaldía de SMP, Peter Jaime, y sacó una de las cámaras.

“Estaba trabajando más o menos a las 2 de la mañana en mis casos personales y no sé cómo mi esposa comienza a gritar he visto un por la ventana alguien que se está robando las cámaras, salgo por la ventana lo veo y cuando me ve justo logra arrancar la cámara con todo y metal es decir no ha sido nada fácil nada se tomó su tiempo ustedes pueden ver los vídeos y lo que hago yo es salir corriendo atrás y emprende la huida y yo voy corriendo para recuperar la cámara” manifestó el candidato al sillón municipal de SMP.

Es así que Peter logró enfrentarse con el delincuente y así recupero su cámara de video vigilancia de su vivienda.

Lo cierto es que más robos se han registrado en el último mes. Según los vecinos, en tan solo una semana se puede registrar hasta 9 asaltos en las calles de este distrito.

Cabe señalar que según la reciente encuesta de CPI, Peter Jaime se encuentra en la posición número 7 de los 10 candidatos que se disputan el cargo de autoridad edil.