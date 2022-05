La Victoria: accidente vehicular en la Vía Expresa deja tres heridos esta madrugada

El conductor de un taxi comentó que “pestañeó” y no logró frenar para evitar el impacto contra otra unidad estacionada en la vía por desperfectos mecánicos.

Esta madrugada se registró un accidente en la Vía Expresa de Paseo de la República, frente al estadio Nacional, en La Victoria, y dejó tres heridos. El cansancio le habría jugado una mala pasada al chofer de un taxi que terminó chocando contra otro vehículo.

El taxista fue identificado como Walter Montenegro. Producto del fuerte impacto, dos pasajeras del auto, de placa B2Y-563-, resultaron heridas, así como el conductor de la otra unidad, de placa D1A-152, que estaba estacionado en la vía debido a una falla mecánica.

SE INVESTIGA EL ACCIDENTE

“El carro ha estado malogrado. El carrito rojo. Yo he tenido una pestañeada y ya no logré a frenar. De verdad, yo me pestañeé. Estaba haciendo taxi”, detalló Montenegro. Los heridos fueron trasladados a una clínica local. Las investigaciones quedaron a cargo de la comisaría del distrito.