Ley Sunedu: análisis de la contrarreforma universitaria y sus efectos en el mercado laboral

Continúa la polémica tras la aprobación en el Congreso de una ley que propone recomponer el Consejo Directivo de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu), la cual, afirman especialistas, resta autonomía a dicha institución, además de perjudicar directamente a los estudiantes.

Según el CEO First People Consulting y experto en empleabilidad, Alfredo Alfaro, esta norma pone en riesgo los estándares básicos de calidad de las universidades, y llevaría a los egresados a no tener oportunidades laborales, pues no estarían adecuadamente preparados para lo que el mercado requiere.

Buscar profesionales fuera del país

Indica también, que esta situación llevaría a las grandes empresas nacionales, como ya está sucediendo, a buscar profesionales bien formados y capacitados en otras partes del mundo, algo muy factible, teniendo en cuenta que ahora se trabaja de manera virtual en la mayoría de las compañías importantes.