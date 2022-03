Bebé cusqueño de 2 meses de nacido supera el covid-19 en Lima

Ejemplo de lucha. Un bebé de 2 meses de nacido superó el covid-19 tras permanecer internado 27 días en la unidad de cuidados intensivos (UCI) del Instituto Nacional de Salud del Niño-San Borja. El pequeño Nohan, con severa complicación pulmonar, fue evacuado del Cusco el 26 de enero último.

Desde ese día, el menor permaneció con ventilación mecánica, pues presentaba neumonía severa con el 75 % de afectación pulmonar. La labor de los intensivistas pediatras, terapistas respiratorios y nutricionales, personal de enfermería, entre otros, que lograron la recuperación del bebé fue indispensable.

“Han sido días difíciles de estar separada de mi bebé, nunca pensé pasar por esta pesadilla, pero gracias a la atención de los médicos del INSN mi hijo está con vida. Yo no creía en esta enfermedad ni en las vacunas, por eso les pido que no dejen de inmunizar a sus hijos para que no pasen la pesadilla que yo viví”, dijo la madre.

HOSPITALIZACIÓN COVID-19

Cabe señalar que en lo que va del año, 98 niños requirieron hospitalización por covid-19 en el INSN-SB, de los cuales 18 permanecieron en una cama UCI. El INSN hizo un llamado a la población a cumplir con el cronograma de vacunación, considerando el regreso masivo a las clases presenciales.