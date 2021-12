Durante su jornada laboral del 25 de diciembre, nuestro compañero Álvaro Pérez-Moral, junto a su camarógrafo, fueron brutalmente agredidos presuntamente por comerciantes ambulantes, ubicados en los alrededores del Parque de las Leyendas, en San Miguel.



El reportero de Panamericana Televisión entrevistaba a las familias que aprovechando el feriado navideño llegaban al zoológico para pasar una amena tarde, cuando algunos comerciantes comenzaron a tomar una actitud hostil contra nuestros compañeros.

Agresores rompieron cámara a patadas

De un momento a otro, los supuestos vendedores arremetieron a golpes contra el equipo periodístico, debido a que rompieron a patadas la cámara no se pudo recuperar el video de la agresión. El reportero y el camarógrafo pusieron la denuncia en la comisaría de Maranga.



Se solicitaron imágenes de las cámaras de seguridad de la Municipalidad de Lima, que pueden ayudar a reconocer a los agresores, pero informaron que no se veía nada. Increíblemente, personas que lucían polos con el logo de la comuna de San Miguel, no actuaron durante el ataque.