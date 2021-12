Chorrillos: vecinos piden ayuda para joven con problemas mentales en estado de abandono

Un joven con aparentes problemas mentales ronda un condominio, ubicado en el jirón Teniente Carlos Jiménez, en Chorrillos, e indica tener un familiar dentro de uno de los edificios, pero nadie da razón de ello. Los vecinos de la zona están preocupados, pues indican que este joven está en el lugar desde hace más de un mes pasando hambre y frío.

Ellos señalan que han tratado de comunicarse con las autoridades para que apoyen al joven; sin embargo, no han tenido respuesta. "He llamado a la comisaría Mateo Pumacahua y me contestó un brigadier que me dijo que mandaría un ronda, pero nunca llegaron. He llamado al Ministerio de la Munjer y nunca contestan", dijo una vecina.

Otro vecino señaló que el joven no es peruano y cuenta con una tía que reside en otro distrito de quien no quiso dar mayor refrencia. Esta mujer trataría de ayudarlo, pero el joven no se deja. "El chico se ve una persona noble, tranquila. No hace bulla. Es como un niño de cinco años que esperara a alguien", comentó.