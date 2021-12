Rompen esquemas: mujeres estudiantes a punto de concluir carrera de mecánica automotriz

Jóvenes estudiantes aspirantes a ingenieros mecánicos han escuchado muchas veces comentarios para disminuir el objetivo que buscan alcanzar. "En la sociedad tienen esta perspectiva de que la mujeres no podemos resolver cosas como los hombres lo hacen", dice una muchacha que se encuentra a punto de concluir la carrera de mecánica automotriz.

Hoy conoceremos las historias de jovencitas que luchan por cumplir su sueño. El camino no ha sido fácil para ellas, pero siempre han tenido la motivación de sus madres. "Al inicio mis tíos y hermanos no lo permitían, decían que es una carrera que no iba a terminarla porque requiere de fuerza, y que no está hecho para una mujer", contó una de ellas.

SIN TEMOR AL GÉNERO

Mirtha Vidalón, gerente de Automores Gildemeister, señaló que hace 3 años nació este proyecto y destaca la primera promoción formada por 12 estudiante de Senati, de los cuales 9 son mujeres. "Eso ha sido super interesante porque este es un sector conocido por tener mucha presencia masculina. Estamos satisfechos con los resultados", expresó.

PLAN INTERNATIONAL PERÚ

También invitaron al público a visitar las redes del Plan International Perú y ver todos los proyectos, a fin de sumarse a colaborar para que más niñas que han decidido empoderarse y revolucionar el mundo con la eliminación de la violencia contra la mujer puedan cumplir sus metas.