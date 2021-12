Sujeto arrojó gasolina a su expareja e intentó quemarla viva en Chorrillos

¡Indignante! Una mujer denunció que su expareja identificado como Jesús Cárdenas Gutiérrez, intentó quemarla viva junto a su amiga cuando se encontraba trabajando en su puesto de ventas en Chorrillos.

Según contó la víctima, el último fin de semana el sujeto llegó hasta su negocio de artículos usados en la avenida Próceres en estado de ebriedad y le arrojó una gran cantidad de gasolina con la intención de prenderle fuego. Una amiga de la mujer salió a defenderla y también fue rociada con gasolina y estuvo a punto de ser quemada viva.

Según testigos el sujeto no pudo consumar el acto ya que el encendedor no prendía, además contaron que no era la primera vez que Jesús Cárdenas realizaba actos de violencia contra su expareja. Aún aterrada la mujer denunció el hecho ante la Fiscalía y gracias a su valiente testimonio permanece detenido en la Depincri de Barranco – Chorrillos.

La mujer teme que su ex pareja sea liberado. Lo ocurrido en Chorrillos pudo haber significado el aumento de la terrible cifra de feminicidios en el Perú que registraban 132 casos hasta noviembre, el mismo número con el que se cerró el año 2020.