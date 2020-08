Magdalena: vecino que lanzó calificativos racistas a serenos dice estar arrepentido

Arón Cotrina, el joven que insultó y discriminó a dos serenos en Magdalena, luego que le solicitaran que use mascarilla mientras paseaba a su perro en el malecón Miguel Grau, se pronunció tras el incidente y dijo estar arrepentido.

“En realidad, sorry a los serenazgos. Yo entiendo que están haciendo su trabajo (…) Pero no quería faltarles el respeto y no creo que deben ofenderse porque todos somos cholos (…) Me arrepiento de haberle dicho eso”, dijo a RPP.

Cotrina Gómez señaló también haber sufrido cyber acoso desde que se divulgó el incidente y que, si bien actuó mal al agredir verbalmente a los serenos, la gente no debió exponer sus datos personales en las redes sociales.