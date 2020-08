Encerrados por Covid-19: ¿Cómo cuidar la salud mental de los niños?

Luis Pérez, Decano del Colegio del Psicólogos del Perú se mostró en contra de que en el marco de esta pandemia por el coronavirus, los menores salgan de casa, pues hay peligro de contagio como ha ocurrido en otros países.

Ante los presuntos cuadros de estrés que han presentado varios pequeños por no salir de casa, el especialista señaló que no es muy alto, y que los padres deben ayudar a sus pequeños a pasar en esta cuarentena para que no sea tan agobiante.

Sobre el temor a la posible adicción que podrían adoptar algunos niños con sus aparatos tecnológicos por las largas horas que pasan con estos por el confinamiento, Luis Pérez dijo que no hay que preocuparse, ya que es manejable.