Covid-19: decenas de personas piden ayuda para volver a sus regiones

En la carretera Ramiro Prialé, a la altura de El Agustino, decenas de personas acampan en la autopista esperando la ayuda del gobierno para volver a sus regiones, tras la crisis generada por el Covid-19, que los dejó prácticamente en la calle.

Cada uno de ellos fue víctima del coronavirus de distinta manera, perdieron sus empleos y no tienen para comer ni pagar una habitación, no pudieron recibir atención médica, a otros la pandemia paralizó sus estudios universitarios, etc.

Ante la cancelación de vuelos y del transporte interprovincial, intentaron desesperados dirigirse a sus regiones a pie, la mayoría a San Martín, pero fueron detenidos por las autoridades, ahora piden ayuda del Poder Ejecutivo para volver a casa.