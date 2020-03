Desde protesta hasta reggaetón: estas son algunas canciones que empoderan a la mujer

Este 8 de marzo muchas mujeres han salido a las calles en el mundo para protestar por sus derechos y libertades como se realiza cada año por el Día Internacional de la Mujer, pero hay otras maneras para enviar fuertes mensajes al mundo, a través de las canciones.

En 1963, Lesley Gore sacó su tema “You don’t own me”, o “tu no me posees”, en la cual critica el comportamiento de su pareja por quitarle libertades. En la misma línea se encuentran los éxitos de Gloria Gaynor y Aretha Franklin, quienes también criticaron el machismo con sus hits “I will survive” y “Respect”.

Pero más modernos son los temas “So what” de la cantante Pink, quien narra que tener un divorcio no es el fin del mundo para una mujer y que puede reiventarse a pesar de la ruptura y divertirse en el proceso.

En tanto, el reggaeton también ha incluido a intérpretes femeninas que han demostrado que este género, a diferencia de lo que algunos creen, no es solamente para hombres. A través del reggaetón la mujer ha podido explorar su sexualidad con libertad y sin tabúes. Algunos ejemplos para estos casos son “Me gustan mayores” de Becky G”, “Mi cama” y “Tusa” de Karol G.

Pero quien inició esta etapa de liberación femenina es Ivy Queen, y su tema “Yo quiero bailar”.