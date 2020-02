Más de 2 millones de jóvenes son omisos a la inscripción del servicio militar

Muchos jóvenes piensan que como el servicio militar es voluntario y no obligatorio, no necesitan registrarse, pero eso no es verdad. Todos los varones y mujeres que han cumplido los 17 años de edad deben inscribirse.

Pese a las campañas de información, el ausentismo a la inscripción va en aumento. Más de 2 millones de muchachos son omisos, no se han registrado, y la cifra va en aumento en forma alarmante.

La inscripción servicio militar es obligatoria, personal y gratuita. De lo contrario los jóvenes omisos tendrán que pagarán una multa de S/. 210 soles en el Banco de la Nación a fin de regularizar su situación.

Si quieres formar parte del Ejército Peruano de manera voluntaria, puedes acceder a importantes beneficios, como una asignación económica mensual, instrucción militar, educación técnica productiva, entre otros.