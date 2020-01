Suboficial Jossmery Toledo reveló que sufría de bullying

Desde hace unos días, la suboficial Jossmery Toledo, se ha convertido en tendencia nacional tras publicar un video, en el que aparece vistiendo el uniforme de la Policía Nacional y luego con un ceñido vestido corto.

Las imágenes se convirtieron en la razón de sus problemas, pues los directivos de la Policía Nacional le abrieron un proceso administrativo; la defensa de la suboficial aseguró que no existe falta a la institución.

Actualmente, el número de seguidores en su cuenta de Instagram se ha elevado, precisamente por esa red social reveló que empezó a cuidar su apariencia luego de sufrir bullying durante su etapa escolar y universitaria.

“Porque antes sufría de bullying, era muy delgada y hasta en el colegio y universidad me fastidiaban, eso me motivó a darle duro al gym. Ya tengo tres años entrenando y tratando de comer sano, y la verdad que me dio muchos resultados”, indicó.