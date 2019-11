Anahí de Cárdenas: actriz reveló que padece cáncer de mama

Anahí de Cárdenas reveló que fue diagnosticada de cáncer de mama. La actriz y cantante utilizó su cuenta de Instagram para contarle a su medio millón de seguidores que padece esta enfermedad.

"Todavía no me la creo", comentó la artista de 36 años, reconocida por sus papeles en películas como "Dioses" y "¡Asu mare!" u obras de teatro como "Las chicas del 4° C" y detalló que se había enterado del hecho el pasado 4 de noviembre.

Asimismo, Cárdenas agradeció a sus ´seguidores´ por escucharla, y aseguró que ese tipo de comunicación era buena para apoyarse entre mujeres que, como ella, están atravesando ese mal.