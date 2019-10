Menores en peligro: cuidado con el grooming, el acoso sexual en internet

El Grooming es un delito que consiste en el acoso sexual y virtual a menores por parte de un adulto. El acosador simula ser un niño a través de un perfil falso para disminuir las inhibiciones de los chicos. Luego, el adulto consigue que el niño se desnude o realice actos de naturaleza sexual.

En el Perú, una encuesta revela que el 89% de escolares dice que sus padres no le han hablado de los peligros por Internet. Además, el 77% de escolares admitió haberse sentido acosado a través de Internet, resultados que llaman a reflexión y que las autoridades implementen un plan de prevención.

Especialistas recomiendan a los padres no instalar el servicio de Internet en los dormitorios de sus hijos porque los exponen a que su privacidad sea mostrada ante algún depravado, que los menores utilicen un perfil privado en las redes sociales, a fin de que solo les permitan el acceso a sus amistades.

Los progenitores también deben aconsejar a los menores que no se tomen fotografías de carácter comprometedor y con componentes sexuales, así sea una broma entre amigos, etc.