Miles de jóvenes son omisos a la inscripción del servicio militar

Pese a la mejora paulatina de los incentivos para los voluntarios, muchos jóvenes no se inscriben en el registro del servicio militar, es por ello que el Ejército, La Marina y la Fuerza Aérea trabajan en un nuevo proyecto de ley para disminuir la lista de omisos a nivel nacional.

Muchos jóvenes, aproximadamente dos millones, no sabe que al ser omisos a la inscripción arrastrarían una deuda de por vida de 210 soles. Creen que al ser el servicio militar voluntario y ya no obligatorio, no necesitan registrarse, algo que no es verdad.

La inscripción al servicio militar, en cualquiera de las tres instituciones armadas, permitirá tener un padrón de la llamada reserva peruana, varones y mujeres, que en caso de emergencia ante un desastre natural o guerra podrían servir a la patria por sus capacidades profesionales.