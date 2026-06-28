Habla periodista venezolano desde la zona más afectada por terremotos: "El Estado no se da abasto"

El periodista venezolano Roison Figuera, corresponsal del Diario Caracas, reportó desde La Guaira que la situación continúa siendo "delicada y marcada por la devastación" tras el terremoto que afectó la región. Figuera resaltó que más de 100 edificios se desplomaron producto del sismo, y que los afectados y familiares de las víctimas solicitan más ayuda humana, materiales y maquinaria para remover los escombros.

El periodista señaló que los damnificados han denunciado que la ayuda del Estado venezolano ha sido lenta y no da abasto para la magnitud de la tragedia. "La ayuda que han recibido al principio fue por parte de la propia ciudadanía. El gobierno se fue sumando paulatinamente; sin embargo, aseguran que ha sido bastante lenta del Estado y que incluso no se da basto para la magnitud de esta tragedia", indicó Figuera en entrevista con El Dominical de Panamericana.

Falta de recursos y desesperación

Figuera detalló que los vecinos de los edificios afectados permanecen en las estructuras removiendo ellos mismos "bloques, pavimentos y columnas" para buscar personas con vida o recuperar cuerpos de sus seres queridos.

"Las máquinas comenzaron a llegar desde el jueves, pero no se ha dado un porcentaje de cuántos edificios han atendido", precisó el periodista, quien añadió que ayer hubo menos voluntarios debido a restricciones del gobierno en la vía que conecta a La Guaira.

Cifras de afectados y requerimientos en refugios

El periodista de Diario Caracas informó que más de 3 mil familias solamente en un urbanismo están afectadas y más de 180 edificaciones están inhabitadas. En refugios habilitados, Figuera contabilizó más de 300 personas en uno de ellos, quienes requieren principalmente agua y alimentos para sobrevivir.

"Las personas están durmiendo en la calle y la ayuda se está dando en la calle. Han llevado ropa, agua y comida, pero se hace corta porque son muchas personas y la desesperación va aumentando", relató.