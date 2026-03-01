Perú brilla en el Milan Fashion Week con colección "Virreinato" de Jorge Luis Salinas

Perú nuevamente ha acaparado la atención con la participación de Jorge Luis Salinas en el Milan Fashion Week, el megaevento que reúne a los mejores diseñadores del mundo. El artista nacional representa a nuestro país con una colección que toma como eje central la época virreinal.

Salinas explicó que la inspiración en el virreinato le ha permitido explorar volúmenes y texturas únicas de la época, como flores y collarines, los cuales han sido trasladados al tejido. "Hemos tratado de que el tejido simule mucho a las texturas del momento, pero lo recreamos en prendas mucho más comerciales, modernas y juveniles para que el cliente lo vea como algo innovador", dijo.

La colección del diseñador peruano destaca por su altísimo nivel de artesanía, ya que el 90% de las prendas está hecho a mano, mientras que el 10% restante se compone de piezas elaboradas en seda y organza orgánica.

Prendas concebidas como obras de arte

Debido a la calidad de los materiales, como el algodón y la fibra de alpaca, y al tiempo que requiere la confección manual, el diseñador precisó que se trata de piezas de alta gama con precios elevados. "Miro hacia afuera para que el cliente de afuera lo pueda apreciar no solamente como una prenda para usar, sino como una obra de arte... lo compran como tal", agregó.

El proceso creativo y estándares internacionales

Para Salinas, el proceso de creación inicia con la investigación en museos, películas y el folclore peruano, como las danzas de la marinera y el huaylas. Asimismo, resaltó la rigurosidad de la organización en Milán, donde es calificado constantemente por la impecabilidad de la colección, la escenografía y la calidad de las modelos.

El diseñador espera que su presencia en este calendario internacional sirva de inspiración para los jóvenes talentos en el Perú. "Somos un país textil donde tenemos mucho potencial para poder entregar al mundo en los próximos años", puntualizó.