Seco de cabrito es elegido el mejor guiso del mundo, según ránking de Taste Atlas

El seco de cabrito ha sido distinguido como el mejor guiso del mundo por el portal gastronómico Taste Atlas, obteniendo una calificación de 4.5 estrellas en su ránking de los 50 mejores guisos del planeta.

Dicho reconocimiento ha puesto en relieve la tradición culinaria del norte peruano y ha despertado el orgullo de lambayecanos y chiclayanos. El platillo no solo lidera la lista mundial, sino que además es el único representante sudamericano entre los cinco primeros puestos.

Un chef consultado por El Dominical explicó las raíces históricas del plato. "Cuando hablamos de seco de cabrito, estamos hablando que también tiene orígenes prehispánicos. El loche, ingrediente fundamental, proviene de un vocablo moche que significa 'lágrima de luna'", señaló. El especialista agregó que el cabrito, introducido por los españoles, habría reemplazado proteínas precolombinas como la llama costera o el venado, evidenciando el mestizaje culinario que caracteriza a la gastronomía peruana.

Secretos de preparación varían según región

Agustín Jordán, reconocido cocinero de un restaurante tradicional en Lambayeque, detalló las particularidades del plato según la zona. "En Piura encontramos la presencia del pimiento. En Trujillo utilizan cebolla roja de cabeza verde. Pero aquí en Lambayeque, la presencia del loche hace que este plato cambie totalmente", explicó.

Orgullo en Lambayeque y posicionamiento de cocina peruana

Los pobladores de la región expresaron su satisfacción por el galardón. "Es un plato netamente peruano y sobre todo netamente norteño. Es un orgullo para todos los norteños", manifestó una entrevistada. Otro residente destacó la importancia del loche como "ingrediente bandera" de Lambayeque. En la lista de Taste Atlas también figuran el ají de gallina y el picante a la tacneña, en los puestos 26 y 50 respectivamente.