Rodríguez Mackay sobre detención de Maduro: "Es absolutamente jurídica y legal"

Tras la captura de Nicolás Maduro, el ex canciller de la República, Miguel Ángel Rodríguez Mackay, consideró que la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez debería estar al mando temporalmente de la presidencia durante un periodo muy corto mientras se realizan las negociaciones con Estados Unidos y luego Edmundo González por ser elegido en las urnas.

"Considero que este periodo debe ser muy corto en el que Delcy Rodríguez esté al frente de la negociación, porque Estados Unidos sabe que con Rodríguez, Diosdado Cabello y Vladimir Padrino no van a conseguir nada, aquí el que debe asumir la presidencia de Venezuela legítimamente es Edmundo Gonzáles ungido en las urnas el 28 de julio de 2024 y EE.UU lo sabe y María Corina Machado como vicepresidenta", dijo en entrevista con El Dominical.

Sobre la posibilidad de nuevas elecciones, manifestó que "dejaría sin piso y peso a la voluntad popular". "Sería una contradicción que se produjeran nuevas elecciones, estoy seguro que Washington no están haciendo esa valoración. Asegurar que transición y brinden las garantías para que la democracia se garantice plenamente, significaría que Edmundo Gonzales, lleve las riendas del país, debe encabezar y liderar la verdadera transición", agregó.

Cambios de Gonzales y negociaciones

Explicó que al asumir la presidencia, Gonzales tiene la capacidad de cambiar los altos mandos designados por Maduro para tener control y dominio. Al ser consultado sobre lo dicho por Trump sobre María Corina Machado, cree que tanto Edmundo Gonzales y Machado no son eficaces para la negociación, por lo que creen que deben seguir negociando con Delcy Rodríguez, Vladimir Padrino y Diosdado Cabello.

Detención legal de Maduro por legítima defensa

Ante los cuestionamientos sobre la detención en Venezuela "es absolutamente jurídica y legal" porque está de acuerdo al derecho internacional. Explicó que la excepcionalidad a la que ha invocado Estados Unidos para intervenir a Maduro está justificada por legítima defensa. "Estados Unidos dijo que la droga estaba liquidando a su juventud y salió al frente en ese mecanismo y segundo es la seguridad colectiva como la violación de Derechos Humanos y el mundo no puede parecer indiferente", expresó.

Sentencia contra Maduro y su esposa

Sobre la sentencia que recibiría Nicolás Maduro, indicó que podría pasar de por vida en prisión por las imputaciones en su contra por narcotráfico, tenencia ilegal de armas y terrorismo. "Así terminan los sátrapas, dictadores y delincuentes internacionales". Mencionó que no le sorprendería que la esposa de Maduro tenga una pena privativa similar por tener "mucho que ver en la arquitectura del Madurismo que le quito a Venezuela ser un país libre", pero deberá ser decidido por las autoridades estadounidenses.

De acuerdo con postura del Gobierno