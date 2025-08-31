Perú y Ecuador definen este lunes pase a semifinales en el Mundial de Desayunos de Ibai

Los cuartos de final entre el desayuno peruano (pan con chicharrón y tamal) y el ecuatoriano (bolón de verde y encebollado) en el Mundial de Desayunos del streamer Ibai Llanos, definirá mañana a su ganador tras una votación históricamente reñida.

El combate culinario acumula más de 5.2 millones de votos y 45.8 millones de visualizaciones, manteniendo en vilo a seguidores de ambos países. El streamer español confirmó que los resultados finales se anunciarán este lunes al cerrarse oficialmente la votación.

Según datos preliminares, la propuesta peruana mantiene una ligera ventaja del 51% frente al 49% de su rival ecuatoriano, en una competencia que el propio Llanos calificó como "la más viral" del torneo.

Movilización e identidad gastronómica

La contienda movilizó a autoridades, instituciones públicas, medios y empresas de ambos países, que impulsaron campañas digitales para sumar votos. Usuarios en X, TikTok e Instagram intercambiaron memes, recetas y desafíos culinarios, transformando la competencia en una expresión de orgullo nacional gastronómico.

Votaciones en IG y TikTok

El evento trascendió lo culinario con audiencias internacionales siguiendo los resultados. Mientras se espera el anuncio oficial, seguidores peruanos continúan votando por su combinación emblemática en las plataformas del streamer en Instagram y TikTok