Evo Morales denuncia que desconocidos dispararon contra su vehículo: “¡Agáchate presi!”

Este domingo, el expresidente de Bolivia Evo Morales denunció que el vehículo que lo trasladaba fue atacado a balazos por parte de desconocidos y dio a conocer que su chofer resultó herido.

El exmandatario señaló en la radio Kawsachun Coca que el ataque se produjo alrededor de las 6:25 de la mañana, cuando se encontraba de camino a la emisora en la que conduce su programa de fin de semana.

Los hampones interceptaron al vehículo en el que se encontraba el exjefe de Estado en el trayecto entre la localidad de Villa Tunari y Lauca Ñ, en el Trópico de Cochabamba.

“AGÁCHATE PRESI”

El exgobernante boliviano señala que se había percatado que dos o tres camionetas los estaban siguiendo, por lo que chofer “desvió” su trayecto; no obstante, la persecución no cesó: "Ahí me di cuenta de que era un operativo".

"A mí me ha sorprendido, felizmente salvamos la vida", dijo Morales, quien afirma haber escuchado hasta 14 disparos.

"¡Agáchate presi, agáchate presi!", le decían los dos ocupantes del vehículo, mientras el expresidente trataba de dar a conocer lo que estaba sucediendo por teléfono.

De acuerdo al diario ABC, el también líder del oficialista Movimiento al Socialismo (MAS) acusa de este presunto intento de asesinado al que fuera su exministro de Economía y actual presidente del país, Luis Arce.