México: denuncian maltrato a migrantes peruanos

“Discriminatoria” y “xenófoba”. Así calificaron algunos pasajeros, las nuevas políticas de migración mexicana que ha generado diversas denuncias en las redes sociales.

Pasajeros de diferentes partes del mundo, incluidos peruanos, acusan al personal de migraciones mexicano de haberlos maltratado y humillado.

“Yo fui y creo que tuve todos mis papeles en orden para entrar, seguramente me faltó un papel, pero nunca me dijeron nada. No me explicaron el porqué, la forma en la que me deportaron del país no fue la adecuada. Me tuvieron más de 10 horas sin comer, sin tomar agua”, narró un compatriota.

De acuerdo al testimonio de este joven peruano, estos abusos ya son comunes y hasta hay denuncias de personas desaparecidas.

MARINA A CARGO

Desde marzo, la Marina de Guerra mexicana es la encargada del filtro del Departamento de migraciones para controlar el ingreso, el cual ha sido calificado por los viajeros de intransigente e inflexible debido a los pretextos que les dan para no dejarlos ingresar al país azteca.

POLÍTICAS MÁS DURAS

De acuerdo a los reportes, a diario retienen a 80 personas, entre hombres mujeres y niños.

Todos estos abusos son producto de la política del presidente de México Andrés Manuel López Obrador que busca disminuir la migración ilegal.