Muere Vicente Fernández, la leyenda ranchera, a los 81 años de edad

Vicente Fernández falleció este domingo a las 6:15 de la mañana a los 81 años de edad, luego de permanecer cuatro meses hospitalizado por complicaciones derivadas de la caída que sufrió hace un par de meses. Así lo dio a conocer la familia del famoso cantante mexicano a través de las redes sociales.

Vicente Fernández cosechó una exitosa carrera y fue conocido en todo el mundo por éxitos como “Por tu maldito amor”, “Acá entre nos” y “Volver, Volver”, canción que solicitó para su funeral. La muerte del Charro de Huentitán ha conmocionado a sus millones de fans, a sus colegas y sobre todo a su familia.

La salud del cantante de música ranchera decayó desde el pasado 9 de diciembre, cuando se reportaron algunas complicaciones derivadas de su reingreso a terapia intensiva días atrás. Cabe señalar que Vicente Fernández se encontraba hospitalizado desde el 9 de agosto del presente año, tras sufrir una caída.

SU SALUD HABRÍA EMPEORADO

Durante una emisión de Venga la Alegría, comentaron que la actitud de Alejandro Fernández en una entrevista podría dar a entender que la salud de Vicente empeoró en los últimos días, ya que trascendió que uno de sus pulmones presentó fallas. “El Potrillo” no desmintió este hecho.

El último viernes, Vicente Fernández Jr. confirmó que su papá se encontraba en una situación bastante preocupante: “Esta grave, está delicado. Estamos todos en oraciones”, declaró mientras partía del hospital en su carro.

SU LARGA TRAYECTORIA

La premiada trayectoria de Vicente Fernández aún no llega a su fin pese a su muerte. Recordemos que a finales de 2020 anunció que tenía material preparado en su famoso rancho: “Tengo más de 100 álbumes en el mercado y he grabado más de 300 canciones que aún no se han dado a conocer. Mi vicio es cantar”.