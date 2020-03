Estos son los pasteles con los diseños más increíbles

Bartolo Valastro, más conocido como ‘Buddy’, se ha convertido en el mejor maestro pastelero del mundo, su trabajo es muy valorado, ya que elabora tortas realmente sorprendentes, que no pasan desapercibidas en ningún evento.

Sus diseños a escala natural llaman la atención, no hay nada que no pueda hacer el popular “Buddy”, autos, casas, puentes, animales, helicópteros, etc. su fama ha hecho que sus pasteles sean solicitados de distintos países del mundo.

Pero no solo son los diseños, este reconocido profesional tarda días en la elaboración del pastel, pone especial cuidado en los ingredientes y la preparación de la masa. Sus clientes son presidentes, reyes, así como ciudadanos de a pie.