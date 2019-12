Cómo combatir la nostalgia en la Navidad

Sin lugar a dudas, la Navidad es un momento para estar juntos, en familia y con aquellos que nos aman, pero para algunas personas puede ser el inicio de la tristeza y la nostalgia.

Según especialistas no es raro que la depresión se apodere de algunas personas pues hay muchas situaciones que predisponen a la nostalgia como la pérdida de un familiar, la comparación con navidades anteriores, las altas expectativas que no se cumplen, etc.

Por ello, los expertos recomiendan por estas fechas rodearse de buenos amigos y familiares, realizar actividades que nos hagan sentir mejor con nosotros mismos, animarnos y, por qué no, obsequiar un abrazo.