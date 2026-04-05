Susy Díaz revive sus inicios en TV y su paso por la política en emotiva entrevista

Susy Díaz volvió a las pantallas de Panamericana Televisión y no dudó en recordar sus inicios en el canal, donde comenzó trabajando como recepcionista tras terminar el colegio.

Con el paso del tiempo, su carisma la llevó a participar en sketches y espacios televisivos, convirtiéndose rápidamente en una figura querida por el público gracias a su estilo espontáneo y divertido.

Su popularidad la catapultó a la política en 1995, cuando postuló al Congreso con una campaña poco convencional que la llevó a ganar gran respaldo ciudadano.

Durante su etapa como congresista, Susy Díaz logró aprobar decenas de proyectos de ley y destacó por su cercanía con la gente, incluso donando su sueldo.

A pesar de los años, la exvedette aseguró que mantiene su esencia y no descartó la posibilidad de regresar a la política en el futuro.