Guillermo Rossini: artistas lamentan fallecimiento de la emblemática figura de Risas y Salsa

Diversos artistas lamentaron la muerte del reconocido comediante Guillermo Rossini, registrada ayer a los 93 años. Durante décadas, el humorista brilló en los distintos programas humorísticos de Panamericana Televisión, como El Tornillo, Risas y Salsa.

Uno de los primeros en pronunciarse tras conocerse sobre su fallecimiento fue el comediante Manolo Rojas, quien junto a otros artistas, visitaban a Guillermo Rossini en su domicilio ya que en los últimos años no salía a la calle por su avanzada edad.

“Nosotros siempre frecuentamos a mi tío, es nuestro padre, nuestro ejemplo, porque hemos aprendido mucha disciplina de él (…) Estuvimos en su cumpleaños, hace poco, el 6 de septiembre. Siempre tratábamos de estar con él, de visitarlo”, dijo a RPP.

RESPETO AL PÚBLICO

Por su parte el imitador Hernán Vidaurre, recordó el respeto que tenía Guillermo Rossini hacía el público y sus compañeros de trabajo; destacó que era muy disciplinado, no acostumbraba a llegar tarde, y sus chistes e intervenciones no eran subidos de tono.

“Es un grande entre los grandes. Nunca perdía el sentido del humor, él nació para ser gracioso. Era rapidísimo, nunca chabacano, siempre con el humor fino y elegante. Me enseñó mucho, tengo miles de anécdotas con él”, concluyó muy apesadumbrado.