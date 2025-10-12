Integrante de Armonía 10 anuncia su retiro de la agrupación para priorizar su bienestar y el de su familia

El cantante Irvin Saavedra, integrante de Armonía 10, anunció su retiro de la agrupación de cumbia después de nueve años. A través de un comunicado publicado la noche del último sábado 11 de octubre, el artista aseguró que priorizará su bienestar y el de su familia, aunque aclaró que espera regresar más recargado en el futuro.

"Llegó el momento de cerrar una etapa y despedirme de la familia de Armonía 10 de Piura. Ha sido un camino lleno de aprendizajes, alegrías y cariño", expresó Saavedra a través de sus redes sociales.

El intérprete de la canción "Serpiente" reveló que su decisión responde al deseo de estar más tiempo con los suyos, señalando que "hoy priorizo mi bienestar y el de mi familia" y se va agradecido y orgulloso de haber sido parte de la agrupación.

Agradecimiento al público

"Gracias a mi público por acompañarme en cada escenario y darme fuerza en los momentos difíciles. Esto no es un adiós, sino un hasta pronto", concluyó el artista de cumbia en su comunicado.

Ataque a Paul Flores

El anuncio se produce seis meses después de que Armonía 10 perdiera a Paul Flores, quien fuera uno de los mejores amigos de Irvin dentro de la agrupación. Saavedra, quien se convirtió en la voz principal de la orquesta, aseguró que seguirá creciendo y que la música siempre será parte de su vida.