24/08/2025

¡Perú es clave! El pan con chicharrón se vuelve el plato de moda en redes sociales

Gracias al 'Mundial de desayunos' organizado por el streamer español Ibai LLanos miles de usuarios se acercan a este tradicional platillo.



El tradicional pan con chicharrón, considerado uno de los desayunos más emblemáticos del Perú, se ha convertido en sensación internacional tras superar a los chilaquiles mexicanos en el certamen digital conocido como el Mundial de los Desayunos, creado por el popular streamer español Ibai Llanos. En esta primera etapa, la votación fue arrasadora: más de un millón y medio de usuarios respaldaron al plato peruano, frente a poco más de 700 mil que apoyaron a México.

El sabor que une a los peruanos

El torneo, que reúne a 16 países con sus preparaciones más típicas, se desarrolla en redes sociales y busca responder a una pregunta que genera debate global: ¿cuál es el mejor desayuno del mundo? En este escenario, el pan con chicharrón acompañado de camote frito y salsa criolla no solo convenció al público, sino que también movilizó a miles de peruanos dentro y fuera del país. El propio Ibai comentó sorprendido: “Los peruanos están mal de la cabeza. No importa quién prepare los chilaquiles, ellos iban a defender su plato con todo”.

En un recorrido por locales de San Isidro se pudo comprobar por qué esta receta goza de tanta preferencia. El proceso incluye la cocción y posterior fritura de la panceta, que luego se sirve en tajadas medianas dentro de un pan blanco, siempre acompañado de camote y salsa criolla. Según los expertos, el secreto está en mantener el equilibrio entre el crocante de la carne y la frescura de los complementos.

Con esta victoria, el pan con chicharrón ya está instalado en los cuartos de final del campeonato. El entusiasmo no se limita a las redes: en panaderías, mercados y sangucherías de Lima y otras ciudades, el consumo se intensificó, reflejando la conexión emocional que los peruanos mantienen con este clásico desayuno. El certamen aún continúa y la expectativa ahora se centra en conocer quién será el próximo rival del representante peruano.


