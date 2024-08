Peruana Catalina Massano gana Miss International Queen 2024 en Tailandia

Este sábado, la peruana Catalina Massano se convirtió en la nueva Miss International Queen​ 2024, uno de los certamenes más prestigioso para mujeres transgénero, realizado en Tailandia. Durante las preliminares del concurso, la peruana recordó que hace unos meses el gobierno de la presidenta Dina Boluarte consideró a las personas trans como enfermos mentales.

"Hace un par de meses, el gobierno de mi país declaró a las personas transgénero como enfermos mentales, consideran que estamos locos, pero hay prueba científica y evidencia de que no estamos enfermos", fueron sus palabras.

Al ser consultada sobre la fuerza que la impulsó a participar y ganar el certamen, la modelo recordó un momento crucial en su vida: "Hace 5 años me divorcié porque mi esposo no me aceptó como mujer. Fue un momento difícil, pero la fuerza de transformación inició cuando me valoré y me amé por quien soy", dijo.