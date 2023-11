Alán Márquez: cantautor peruano fue invitado a los Latin Grammy 2023

El cantautor peruano Alan Márquez, reconocido por éxitos como ‘Baila Baila’ y ‘El Coche de Tu Madre’, ha sido invitado para los Latin Grammy 2023, que se desarrollarán este 15 de noviembre en España.

“Ahorita estoy como contendiente en los Latin Grammy, como miembro activo”, indicó el artista, quien destaca la importancia de hacer crecer la industria musical en Perú.

“Es decirle al Latin Grammy, sabes qué: somos peruanos y hay que colaborar con los peruanos, hay que hacer producciones. En Perú hay industria, entonces hay que hablar con las grandes productoras para hacer industria aquí en Perú. Eso es lo que yo quiero hacer, llegar allá y formar una industria que venga a colonizar Perú”, señaló.

CONSEJOS PARA LOS NUEVOS TALENTOS

El artista, orgulloso de sus logros, comparte su experiencia y consejos para los nuevos talentos que desean incursionar en la música. Para él, la disciplina, el orden y el respeto son fundamentales en el camino hacia el éxito.

“Yo soy muy disciplinado, no me gusta tomar, no me gusta fumar”, destacó el cantante, quien menciona que es graduado de la carrera de administración.

La pasión de Alan Márquez por la música ha trascendido fronteras, encontrando un lugar especial en Bolivia, donde se siente como en casa.

“Mucha disciplina, créanme que hay dos compañías musicales aquí en Perú, cosa que no existía antes, que están día a día buscando personas con mucho talento, pero sobre todo disciplina.”, precisó.