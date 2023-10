Lady Guillén: así es la vida detrás de cámaras de la conductora de ‘Dilo Fuerte’

La multifacética y carismática Lady Guillén, conocida conductora del programa ‘Dilo Fuerte’, abogada, exbailarina y sobre todo madre, revela algunos detalles de su rutina del día a día y cómo es su vida detrás de las cámaras.

Lady salió de Huarmey con el sueño de triunfar en la capital, objetivo que ha logrado gracias a su esfuerzo y dedicación.

“Mi nombre es Lizeth Rosario Socla Guillén”, señaló la artista, precisando que vuelve a ser “Lady Guillén” a partir de las 3 p.m. “El nombre me lo puso un amigo de un diario conocido, que me dio la oportunidad de hacer esas famosas fotitos de las gatitas, cuando yo bailaba. Siempre hablo de eso que fue una parte de lo que he hecho durante mi vida y no tengo porque avergonzarme porque ha sido una etapa maravillosa, el hecho de bailar, ser bailarina, tener las fotos”, indicó.

DETRÁS DE CÁMARAS

El día comienza muy temprano para Lady, quien antes de enfrentarse a las cámaras y a su ajetreada agenda, se dedica un tiempo para ella misma en el gimnasio. El ejercicio es una parte fundamental de su rutina, un espacio donde recarga energías y se prepara para el resto de su jornada.

“Con mis 37 años trato de cuidarme, todas las que somos mamás sabemos que el ritmo de nuestra vida cambia cuando somos mamitas”, señaló la conductora.

Durante el día, realiza compras en el mercado de Breña, seleccionando personalmente los ingredientes que utilizará para preparar los platos que disfruta en su vida diaria. La conductora tiene un grupo de ‘caseritos’ a los que acude con frecuencia. Una de las frutas que no puede faltar en su hogar es la fresa, producto que adora su vida.

“Ella viene y compra calladita”, señaló su ‘casero’ al consultarle sobre si la exbailarina regateaba con los precios.

La conductora compartió el dato de un puesto de ‘comida al paso’ en “el corazón del rico Breña” en el que suele pedir una porción de ceviche de pota con su respectivo ají. Durante la visita a este ‘huarique’, Guillén confesó que su pareja no es celosa.

“Christian no me cela. Yo a veces soy la media loca, te voy a ser sincera, yo soy la loca”, aclaró que ella no lo cela pero que sí está “pendiente”. Además, aseguró que no perdonaría una infidelidad.

“Nunca lo perdonaría porque creo que es parte del maltrato que puede recibir una persona, una mujer emocionalmente y es el peor maltrato”, enfatizó.

Después de un día lleno de actividades, Lady vuela al canal, pasa por maquillaje y se prepara para conducir en vivo "Dilo Fuerte", de lunes a viernes. A lo largo de su vida, Lady ha vivido momentos duros que la han fortalecido y la han llevado a convertirse en la mujer que es hoy.

Estudió derecho y se consolidó como conductora de un espacio que da voz a quienes no la tienen, un logro que la llena de orgullo y satisfacción. Así es un día en la vida de Lady Guillén, una mujer multifacética, llena de energía y dedicación, que se desempeña con pasión en cada uno de sus roles.