Empresario musical rompe el silencio tras denuncia de tocamientos indebidos a Mercedes Lucero

Alberto Salazar, productor y propietario del grupo musical ‘Los Puntos del Amor’, ha salido a contar su versión de los hechos tras la denuncia que le interpuso la cantante Mercedes Lucero. Según la intérprete, Salazar y el promotor Roberto Gómez habrían incurrido en tocamientos indebidos en un hotel de Cusco.

“Yo siempre diré la verdad y mi verdad es esta, yo nunca te he tocado”, afirma Salazar.

Salazar afirma no haber robado ni haber realizado tocamientos indebidos a Lucero y sostiene que la demandará por difamación.

“Soy totalmente inocente y víctima de una calumnia”, señaló Salazar, quien precisa que le ha mandado una carta notarial a la cantante.

En relación a las pruebas presentadas, se ha analizado la ropa interior de ambos implicados. El abogado de Salazar señaló lo siguiente:

“Aquí tengo el certificado médico legal del Cusco en donde nos dice en las conclusiones que en las muestras de isópodo de fondo vaginal no se observan espermatozoides”, señaló el letrado, quien afirmó que en el examen toxicológico “no se le encuentra ningún tipo de sustancia que podría dormirla”.

ROBERTO GÓMEZ

Además de Salazar, Mercedes Lucero también ha acusado a Roberto Gómez, promotor presente en la noche de los hechos, de violación.

LUCERO SE MANTIENE FIRME EN SU DENUNCIA

A pesar de que este caso ha sido archivado, Salazar insiste en que Lucero se retracte de la acusación. Por su parte, la cantante se mantiene firme en su denuncia y parece dispuesta a llevar el caso hasta las últimas consecuencias.

“Yo no me voy a retractar ante la denuncia pública que yo he hecho contra el señor porque hay pruebas. Lamentablemente el señor Alberto ha hecho que todo esto se vea como que no existió. Yo creo que las pruebas están dentro del archivo fiscal. Yo no me he inventado las pruebas”, señaló a Panamericana Televisión.