Christian Meier tras anunciar retiro de las telenovelas: Es un género que no ha evolucionado

El destacado actor nacional Christian Meier, de 52 años, sorprendió a sus seguidores al revelar que su etapa en las telenovelas, a la que dedicó varios años de su vida profesional, oficinalmente ya terminó.

Según, el también cantante, su decisión se produce luego de analizar y comprobar que pese a los años, el género no ha evolucionado como esperaba. Ahora está interesado en papeles más arriesgados y demandantes.

Nuevos rumbos

“Es un género que funciona mucho, pero es repetitivo y que no ha evolucionado. Base del éxito es la fórmula que tiene y que ha ido funcionando desde hace 70 años. Preferí irme por otro tipo de papeles que me demandan más riesgo, más trabajo o me dieran más satisfacciones”, señaló.

El artista ha participado en 20 telenovelas aproximadamente. Su primer protagónico en el Perú fue en el melodrama “Gorrión”, pero también trabajó con gran éxito en el extranjero. Ahora anuncia que su carrera tomará nuevos rumbos.