Marisol, “La Faraona”, vence al Covid-19 y ahora siembra limones

La popular cantante no pisa un escenario hace más de 100 días, desde que se inició la cuarentena, una medida del gobierno para evitar la propagación del Covid-19, una enfermedad, que pese a las medidas que tomó la alcanzó no solo a ella, también a su madre y su pequeño hijo.

Tras superar la enfermedad, “La Faraona de la cumbia peruana” se reinventa a través de los conciertos virtuales, y este 26 de julio para festejar su cumpleaños y celebrar unas Fiestas Patrias diferentes, lanza un concierto para sus seguidores por Facebook Live.

Pero Marisol Ramírez también se ha dedicado en este tiempo de para obligada a al cultivo de limones en su chacra en Jayanca, en Lambayeque, desde allí siembra además de cítricos, mangos y otros frutos, porque sabe que no podrá pisar un escenario hasta dentro de unos meses.