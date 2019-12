Jennifer López celebró el cumpleaños de su madre con épico baile

Fue una noche de emoción. La actriz y cantante estadounidense Jennifer López, no tuvo mejor idea que celebrar el cumpleaños número 74 de su madre durante su concierto en la ciudad de Las Vegas.

"La Diva del Bronx" no dudo en llamar al escenario a su madre Lupe Fernández para rendirle un sentido homenaje por su onomástico. La popular "JLo" le dedicó unas sentidas palabras y ambas bailaron en pleno escenario.

“Mi fan número 1 está acá esta noche que también es su cumpleaños. Díganle hola a mi mamá”, dijo Jennifer López. En el escenario, la madre de la intérprete “El Anillo” realizó un épico baile junto a su hija.

Ambas bailaron frente al público la canción 'Hold It Don't Drop It'. Doña Lupe demostró que lo que se hereda no se hurta y dejó perplejos a todo. Cabe resaltar, que los comentarios positivos en redes sociales no se han hecho esperar.